റാഞ്ചി: ചത്തീസഗഢില്‍നിന്നുള്ള എം പിയും ബി ജെ പി നേതാവുമായ ബന്‍ഷിലാല്‍ മഹ്‌തോ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശം നടത്തിയെന്ന ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷം.

കോര്‍ബയില്‍ നടന്ന പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ഗുസ്തി മത്സരത്തിനിടെയാണ് ബന്‍ഷിലാല്‍ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശം നടത്തിയതായി പ്രതിപക്ഷം ആരോപണമുയര്‍ത്തിയത്.

നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ളത് എന്ന അര്‍ഥം വരുന്ന, ഹിന്ദിയിലെ 'ടനാ ടന്‍' എന്ന പ്രയോഗം ചത്തീസ്ഗഢിലെ സ്ത്രീകളെ പരാമാര്‍ശിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചു എന്നതാണ് വിവാദത്തിനു കാരണമായത്.

ഇത് സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശമാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത്. കോര്‍ബയിവല്‍നിന്നുള്ള ലോക്‌സഭാ എം പിയാണ് 77 കാരനായ ബന്‍ഷിലാല്‍.

ഇദ്ദേഹം 'ടനാ ടന്‍' പരാമര്‍ശം നടത്തുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

#WATCH BJP MP Bansilal Mahto from Chhattisgarh's Korba makes a remark on women, uses the term 'Tana-tan' for Korba women pic.twitter.com/7bBKZzlccn