പനാജി: ഇരുപതുകാരി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായതിനു പിന്നാലെ ദക്ഷിണ ഗോവയിലെ ബേടല്‍ബാടിം ബീച്ചില്‍ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞുള്ള സന്ദര്‍ശനത്തിന് നിരോധനം. പഞ്ചായത്താണ് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. രാത്രി 7.30 നു ശേഷമാണ് ബീച്ചിലേക്ക് സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മേയ് 25നാണ് കാമുകനൊപ്പം ബീച്ചിലെത്തിയ ഇരുപതുകാരി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത്. കാമുകനു മുന്നില്‍വച്ച്, മധ്യപ്രദേശില്‍നിന്നുള്ള മൂന്നംഗസംഘമാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചത്. മൂന്നുപ്രതികളെയും പോലീസ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവര്‍ ഇപ്പോള്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് രാത്രിയില്‍ ബീച്ച് സന്ദര്‍ശനത്തിന് വിലക്കുമായി പഞ്ചായത്ത് രംഗത്തെത്തിയത്. "രാത്രി 7.30 നു ശേഷം സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തുക എന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഏകകണ്‌ഠേനയുള്ള തീരുമാനമാണ്. ബീച്ചിലേക്കുള്ള വഴിയില്‍ ഗേറ്റ് സ്ഥാപിക്കും. ഇത് സന്ധ്യക്കു ശേഷം അടയ്ക്കും". ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യപ്പലക സ്ഥാപിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് സര്‍പഞ്ച് കോണ്‍സ്റ്റാന്‍ഷ്യോ മിറാന്‍ഡ പറഞ്ഞതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ഐ എ എന്‍ എസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

