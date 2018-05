ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹെല്‍മറ്റ് ധരിക്കാതെ ബൈക്കില്‍ യാത്ര ചെയ്ത യുവാക്കളെ ചെരിപ്പ് കൊണ്ടെറിഞ്ഞ പോലീസുകാരന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍. പോലീസുകാരന്റെ ചെരിപ്പേറ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ യൂ ട്യൂബിലൂടെ വൈറലായിരുന്നു.

ബുധനാഴ്ച്ചയാണ് വീഡിയോ യൂട്യൂബില്‍ എത്തിയത്. വഴിയരികില്‍ കാത്തുനില്‍ക്കുന്ന രണ്ട് പോലീസുകാരിലൊരാള്‍ ബൈക്ക് യാത്രികരായ യുവാക്കള്‍ക്ക് നേരെ ചെരിപ്പൂരി എറിയുകയായിരുന്നു.ഏറ് കൊണ്ടിട്ടും യുവാക്കള്‍ ബൈക്ക് നിര്‍ത്താതെ ഓടിച്ചുപോവുകയും ചെയ്തു.

ഋഷഭ് ചാറ്റര്‍ജി എന്നയാളാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി വീഡീയോ യൂ ട്യൂബില്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 20ന് ബംഗളൂരുവിലെ ബിഇഎല്‍ റോഡിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

