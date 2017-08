It's raining heavily here more than 4 hours.. Still raining #bangalore #raining #Keyone #blackberry #Video pic.twitter.com/nNQuCw5c43

ബെംഗളൂരു: ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് പെയ്ത മഴയില്‍ മുങ്ങി ബെംഗളൂരു നഗരം. സിലിക്കണ്‍ വാലിയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയ ഈ ഇന്ത്യന്‍ മഹാ നഗരം ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാത്രി പെയ്ത ശക്തമായ മഴയെ അതിജീവിക്കാനാവാതെ നിശ്ചലമായ കാഴ്ച്ചയാണ് ഇന്ന് കണ്ടത്. ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് 14.4സെമി മഴയാണ് നഗരത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1890നു ശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന മഴയാണിത്.

തെക്കന്‍ ബെംഗളൂരുവിനെയാണ് കൂടുതലും മഴ കാര്യമായി ബാധിച്ചത്. രാത്രിയില്‍ റോഡരികിലും നിരത്തിലുമായി നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ വെള്ളത്തില്‍ ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണ്മമായും മുങ്ങിയ കാഴ്ച്ചയായിരുന്നു പലയിടങ്ങളിലും. റോഡുകളെല്ലാം വെള്ളക്കെട്ടുകളായി.

