കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ വ്യാപക അക്രമം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 12 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 50 ലേറെപ്പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരാണ് അക്രമത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പിയും ആരോപിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ ഏറെയും തങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തകരാണെന്ന് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, അക്രമ സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി. ജനാധിപത്യത്തിനുനേര നഗ്നമായ ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്ന് സി.പി.എം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ആരോപിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാരാണ് അക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദിയെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും ബി.ജെ.പി നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ബാബുല്‍ സുപ്രിയോ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അതിനിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നതെന്ന് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം അവകാശപ്പെട്ടു.

സംസ്ഥാനം സി.പി.എം ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് 400 ഓളം പേര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ഉണ്ടായ അക്രമങ്ങളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഡെറിക് ഒബ്രിയാന്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെ 73 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. വൈകീട്ട് അഞ്ചിനും പോളിങ് ബൂത്തുകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ നീണ്ട ക്യൂ ഉള്ളതിനാല്‍ പോളിങ് ശതമാനം ഉയരാനാണ് സാധ്യത.