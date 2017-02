ബെംഗളൂര്‍: ബെലന്ദൂര്‍ തടാകക്കരയില്‍ ഇന്നലെയുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തെ തുടര്‍ന്ന് നഗരം പുകയുടെ പിടിയിലായി. പുക ആകാശത്തേക്ക് പടര്‍ന്നതോടെ തിരക്കേറിയ റോഡിലൂടെയുള്ള വാഹന യാത്രയും ഏറെ ബൂദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വ്യാഴായ്ച്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ബെംഗളൂരുവിലെ ബെലന്ദൂര്‍ തടാകക്കരയില്‍ തീപിടുത്തമുണ്ടായത്.

അരമണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള ശക്തമായ പുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നും പുറംതള്ളപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ജനങ്ങള്‍ ഭീതിയിലാകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും പുക മലിനീകരണമുണ്ടാക്കില്ലെന്നും ഇത് ഉണങ്ങിയ പുല്ലുകള്‍ക്ക് തീ പിടിച്ചത് കൊണ്ടുണ്ടായതാണെന്നും ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

തടാകക്കരയില്‍ പാഴ്‌വസ്തുക്കളും മറ്റും ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെയാണ് ദിവസേന കത്തിക്കുന്നത്. ഇത് പലപ്പോഴും വലിയ രീതിയിലുള്ള തീ പിടുത്തത്തിനും മലിനീകരണത്തിനും കാരണമാകാറുണ്ടെന്നും ഇവിടെയുള്ള താമസക്കാര്‍ പറയുന്നു. ജനങ്ങളുടെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് തടാകക്കരയില്‍ മാലിന്യങ്ങള്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന മലിനീകരണ വിഭാഗം വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നോട്ടീസയച്ചിട്ടുണ്ട്.

#WATCH: Debris caught fire at Bellandur lake (Bengaluru) where toxic chemicals are dumped, smoke engulfed lake. Fire under control (16/02) pic.twitter.com/x27ru6Gz7n