ന്യൂഡല്‍ഹി: നോട്ട് പിന്‍വലിക്കല്‍ വിഷയത്തില്‍ ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ വന്‍ ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ബിഹാറില്‍ ബി.ജെ.പി കോടികളുടെ ഭൂമി ഇടപാട് നടത്തിയെന്ന ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാലയാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. തെളിവിനായി നിരവധി രേഖകളും ട്വിറ്ററിലൂടെ സുർജേവാല പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

It was done just before demonetisation mostly in the name of BJP Prez Amit Shah.Modiji's mask of fighting black money is off #नोटबंदी_घोटाला pic.twitter.com/eVoFV5dxDI