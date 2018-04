ലഖ്‌നൗ: ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസില്‍ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയ ആള്‍ ബി ഡി ഒ (ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ) യുടെ കാറിന്റെ ബോണറ്റില്‍ കയറി. പ്രതിഷേധക്കാരനെയും ബോണറ്റില്‍ വച്ചുകൊണ്ട് ബി ഡി ഒ കാര്‍ ഓടിച്ചത് നാലു കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ രാംനഗറിലാണ് സംഭവം.

ഗ്രാമത്തിലെ ശൗചാലയ നിര്‍മാണ പദ്ധതിക്ക് രണ്ടാംഘട്ട തുക അനുവദിക്കണമെന്ന് ബി ഡി ഒ പങ്കജ് കുമാര്‍ ഗൗതമിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനാണ് രാംനഗര്‍ വാസികള്‍ ഓഫീസില്‍ എത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് കുറച്ചുസമയത്തിനു ശേഷം ഇവര്‍ ഓഫീസിനു പുറത്ത് പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു.

എന്നാല്‍ അപ്പോഴും ഗ്രാമവാസികളെ കാണാനോ എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് ചോദിക്കാനോ ആരുമെത്തിയില്ല. അവസാനം പങ്കജ് കുമാര്‍ ഓഫീസിനു പുറത്തെത്തി. എന്നാല്‍ പ്രതിഷേധക്കാരോട് വിവരം ചോദിക്കുന്നതിനു പകരം വാഹനത്തിൽ കയറി പോകാനൊരുങ്ങി. അതോടെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പങ്കജ് കുമാറിന്റെ വാഹനത്തെ വളഞ്ഞു.

നിരവധി തവണ ഹോണ്‍ മുഴക്കിയിട്ടും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ മാറാന്‍ തയ്യാറായില്ല. ഇതിനിടെ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയ ബ്രിജ് പാല്‍ എന്നയാള്‍ പങ്കജിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ ബോണറ്റില്‍ കയറി. ഇത് പങ്കജിനെ കോപാകുലനാക്കുകയും വാഹനം മുന്നോട്ട് എടുക്കുകയുമായിരുന്നു.

ഇതോടെ ബോണറ്റില്‍ ബ്രിജ് പാല്‍ പിടിച്ചുകിടന്നു. വാഹനം നിര്‍ത്താന്‍ പങ്കജ് തയ്യാറായതുമില്ല. പങ്കജ് തന്നെയാണ് ബ്രിജ് പാല്‍ ബോണറ്റില്‍ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തത്. ബ്രിജ് പാലിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരുന്നു പങ്കജിന്റെ നീക്കം.

നാലു കിലോമീറ്ററോളം പോയതിനു ശേഷമാണ് പങ്കജ് വാഹനം നിര്‍ത്തിയത്. അതേസമയം ബോണറ്റില്‍ തൂങ്ങിക്കിടന്നു കൊണ്ട് ബ്രിജ് പാലും ആരെയോ ഫോണ്‍ ചെയ്യുന്നതു വീഡിയോയില്‍ ദൃശ്യമാണ്.

പ്രതിഷേധക്കാരനെയും കൊണ്ട് വാഹനം പോകുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. പങ്കജും ബ്രിജ്പാലും പരസ്പരം പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ ചീഫ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസര്‍ തലവനായുള്ള മൂന്നംഗ സമിതിയെ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് വീരേന്ദ്ര കുമാര്‍ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

