ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രമുഖ വാര്‍ത്താ അവതാരകര്‍ക്ക് ഇത് കൂടുമാറ്റത്തിന്റെ കാലം. അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമി ടൈംസ് നൗ വിട്ട് റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്ന പേരില്‍ പുതിയ ചാനലിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രമുഖ ജേര്‍ണലിസ്റ്റും വാര്‍ത്താ അവതാരകയുമായ ബര്‍ക്ക ദത്ത് എന്‍ഡിടിവി വിടുന്ന വാര്‍ത്തവരുന്നത്.

1995 ല്‍ എന്‍ഡിടിവിയുടെ ഭാഗമായ ബര്‍ക്ക ചാനലില്‍ മാനേജിങ് എഡിറ്റര്‍ പദവി ഉള്‍പ്പടെ ഇക്കാലത്തിനിടെ പല നിര്‍ണായക പദവികളും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാനലിന്റെ കണ്‍സള്‍ട്ടിങ് എഡിറ്ററും വാര്‍ത്താ അവതാരകയുമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരവേയാണ് അവര്‍ ചാനലില്‍ നിന്ന് രാജിവെക്കുന്നത്.

എന്‍ഡിടിവി തങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 21 വര്‍ഷം ചാനലിന് ഒപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ച ശേഷം പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ തേടിപോകുന്ന ബര്‍ക്കയ്ക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നതായി ചാനല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ലോകപ്രശസ്ത മാധ്യമസ്ഥാപനമായ വാഷിങ്ടണ്‍ പോസ്റ്റിന്റെ കോളമിസ്റ്റായിട്ടാകും ബര്‍ക്കയുടെ അടുത്ത റോള്‍. സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പുതിയ മാധ്യമസ്ഥാപനം തുടങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ബര്‍ക്കയും.

കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധകാലത്ത് യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്നുള്ള ബര്‍ക്കയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നേടിയിട്ടുള്ള ബര്‍ക്കയ്ക്ക് പദ്മശ്രീ ബഹുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Its been a super ride at NDTV but new beginning in 2017. I shall be moving on from NDTV to explore new opportunities & my own ventures! 2/4