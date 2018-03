നീമുച്( മധ്യപ്രദേശ്): പെണ്‍ ഭ്രൂണഹത്യ ഇന്ത്യയുടെ ശാപമാണ്. എന്നാല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളില്‍ പെണ്‍ജീവിതങ്ങള്‍ ഗര്‍ഭത്തില്‍ വെച്ച്തന്നെ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോള്‍ ഓരോ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ജനനവും ആഘോഷമാക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് മധ്യപ്രദേശില്‍. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സന്തോഷിക്കാന്‍ വരട്ടെ, കാരണം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് വേശ്യാവൃത്തിയിലൂടെ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള മാര്‍ഗം മാത്രമാണ്. മധ്യപ്രദേശിലെ നീമുച്, രത്‌ലം, മാന്‍സൗര്‍ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലായി ജീവിക്കുന്ന ബന്‍ചാഡ സമുദായമാണ് പെണ്‍കുട്ടികളെ പരമ്പരാഗതമായി വേശ്യാവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ പണംകൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്നത്.

കുടുംബത്തില്‍ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി പിറന്നാല്‍ ഇവര്‍ അത് ആഘോഷമാക്കി മാറ്റും. കാരണം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പണം സമ്പാദിക്കാനായി വേശ്യാവൃത്തി നടത്താന്‍ വിധിക്കപ്പെട്ടവളാണ് ആ കുട്ടി. കൗമാരക്കാലം മുതല്‍ ഇവര്‍ വേശ്യാവൃത്തിയിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെടും. കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് പുരുഷന്‍മാരാകട്ടെ മറ്റ് പണികള്‍ക്ക് പോകാതെ ഇവരെ വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണംകൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തും. ഇവരുടെ ഇടയില്‍ വേശ്യാവൃത്തിക്ക് സാമൂഹ്യ അംഗീകാരമുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ ദുരാചാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ബോധവത്കരണം അധികം ഫലം ചെയ്യാറില്ല.

പണം സമ്പാദിക്കാന്‍ സ്വന്തം ഭാര്യമാരെവരെ വേശ്യാവൃത്തിക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനും ഇവര്‍ക്ക് മടിയില്ല. ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന ധാരണപോലും ഇവര്‍ക്കില്ലെന്നതാണ് സത്യം. മുന്നു ജില്ലകളിലുമായി 75 ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ബന്‍ചാഡ സമൂഹം അധിവസിക്കുന്നത്. കറുപ്പ് കൃഷിയുടെയും മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും പേരില്‍ കുപ്രസിദ്ധമാണ് ഇവിടങ്ങള്‍. 2015 ല്‍ നടന്ന സര്‍വേ പ്രകാരം 23000 പേരാണ് ബന്‍ചാഡ സമൂഹത്തിലുള്ളത്. ഇതില്‍ 65 ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകളാണ്. വേശ്യാവൃത്തിക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യക്കടത്തും ഇവരുടെ രീതിയാണ്. കൂടുതല്‍ പണമുണ്ടാക്കുന്നതിനായി മറ്റ് കുടുംബങ്ങളില്‍ നിന്ന് പെണ്‍കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിലക്കുവാങ്ങാനും അവരെ വളര്‍ത്തി വേശ്യാവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും ഇവര്‍ക്ക് മടിയില്ല.

പെണ്‍കുട്ടികളെ വാങ്ങാനും വില്‍ക്കാനും നിയതമായ മാര്‍ഗം തന്നെ ഇവര്‍ക്കുണ്ട്. പെണ്‍കുട്ടികളെ വാങ്ങുന്നത് നിക്ഷേപമായാണ് ഇവര്‍ കരുതുന്നത്. നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഇത് പരമ്പരാഗതമായി തുടരുന്നവരുണ്ടെന്ന് ബന്‍ചാഡ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നയി അഭാ സമാജിക് ചേതന സമിതി എന്ന എന്‍ജിഒയുടെ പ്രവര്‍ത്തകനായ ആകാശ് ചൗഹാന്‍ പറയുന്നു. പോലീസും സമൂഹ്യ സംഘടനകളും ഇവിടെ ബോധവത്കരണവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിതിയില്‍ ആശാവഹമായ മുന്നേറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല.

കടപ്പാട്: പിടിഐ

