വര്‍ണാഭമായ പരിപാടികളുമായി അയോധ്യയില്‍ ദീപാവലി ആഘോഷം. ശ്രീരാമന്റെ ജന്മദേശം എന്ന രീതിയില്‍ അയോധ്യയിലേക്ക് വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ ശ്രദ്ധയാകഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അയോധ്യയില്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ദീപാവലി ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് 1.71 ലക്ഷം ദീപങ്ങളാണ് അയോധ്യയില്‍ തെളിയിക്കുക. കൂടാതെ നിരവധി പരിപാടികളും അയോധ്യയില്‍ അരങ്ങേറും.

Ayodhya: Artists dressed as Ram,Sita &Laxman arrived by helicopter for UP Govt's #Diwali celebrations,as another helicopter showered flowers pic.twitter.com/t1vkDf8q1e