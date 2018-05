ന്യൂഡല്‍ഹി: പരിസ്ഥിതിയെയും വന്യജീവികളെയും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാല്‍ നിലവാരമില്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്- പോളിത്തീന്‍ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

ലോക പരിസ്ഥിതിദിനം ഊര്‍ജസ്വലതയോടെ ആചരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രഭാഷണ പരമ്പര മന്‍ കി ബാത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. മരങ്ങള്‍ നട്ടുവളര്‍ത്തുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും പ്രകൃതിയോട് അനുഭാവപൂര്‍ണമായി പെരുമാറേണ്ടതും സ്വാഭാവികമായി നടക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാന്‍ ഇന്ത്യക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

conntent highlights: avoid use of low quality plastic and polythene says pm