ന്യൂഡല്‍ഹി: ബലാത്സംഗക്കേസില്‍ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ച വിവാദ ആള്‍ദൈവം അസാറാം ബാപ്പു കുറ്റ വിമുക്തനാകുമെന്ന് മുന്‍ ഗുജറാത്ത് പോലീസ് ഓഫീസര്‍ ഡി.ജി. വന്‍സാര. മേല്‍ക്കോടതിയില്‍ പോയാല്‍ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അസാറാമിന്റെ പ്രഖ്യാപിത അനുയായിയാണ് ഇദ്ദേഹം.

കേസിലെ പ്രഥമ വിവര റിപ്പോര്‍ട്ടും കുറ്റപത്രവും തന്റെ കൈയിലുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത്. കൊലക്കുറ്റത്തിന് ഒമ്പത് വര്‍ഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിച്ചയാളാണ് വന്‍സാര.

കേസ് ബലാത്സംഗത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരില്ല. കേസ് വിസ്താരത്തിനിടയില്‍ എവിടെയും ബലാത്സംഗം നടത്തിയതായി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ കുട്ടി സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ശരീരത്തില്‍ അനുചിതമായി സ്പര്‍ശിച്ചുവെന്നാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതു മാത്രം മതി 'ബാപ്പുജി'യെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കാന്‍ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

