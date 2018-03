ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ മൊബൈൽ ആപ്പുകളിൽ നിന്ന് ചോരുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ബിജെപിയെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നതിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് തങ്ങളുടെ ആപ്പ് നീക്കം ചെയ്തു. കോണ്‍ഗ്രസ് ആപ്പിന്റെ സെര്‍വര്‍ സിംഗപ്പൂരിലാണെന്നും ഡേറ്റാ ചേര്‍ത്തി സിംഗപ്പൂര്‍ കമ്പനിക്ക് നല്കിയെന്നും ബിജെപി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നു.

The URL for membership on the INC app has been defunct for a while now. Our membership is through the INC website. How difficult is that to understand- https://t.co/UbS5vrTcNL — Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) March 26, 2018

വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പിന്‍വലിക്കുകയാണെന്ന സന്ദേശം മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ കാണാനാവുക. ആപ് വഴി അംഗത്വമെടുക്കുന്നത് തല്ക്കാലം നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ തുടരുമെന്നും പാര്‍ട്ടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ മേധാവി ദിവ്യ സ്പന്ദന ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

Ye kya @RahulGandhi ji it seems your team is doing the opposite of what you asked for. Instead of #DeleteNaMoApp, they have deleted the Congress App itself 😂 pic.twitter.com/NrbMxz57gs — Smriti Z Irani (@smritiirani) March 26, 2018

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നമോ ആപിലൂടെ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നതിനെച്ചൊല്ലി ബിജെപിയെ കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധിയടക്കമുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍. നരേന്ദ്രമോദിയെ പരിഹസിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞദിവസം ട്വീറ്റ് ചെയ്തതും വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. എന്റെ പേര് നരേന്ദ്രമോദി എന്നാണന്നും എന്റെ പേരിലുള്ള ഔദ്യോഗിക ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്കിയാല്‍ ഞാനത് എന്റെ അമേരിക്കന്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് കൈമാറാം എന്നുമായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്.

Rahul Gandhi gave a call to #DeleteNaMoApp, but Congress deleted its own App from the App store after they were called out. What is the Congress party hiding? pic.twitter.com/nAJTDAMmoc — Amit Malviya (@malviyamit) March 26, 2018

ഇതിന് അതേനാണയത്തിലുള്ള മറുപടിയുമായി തുടര്‍ന്ന് ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. എന്റെ പേര് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിച്ചാല്‍ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം സിംഗപ്പൂരിലെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് ഞാന്‍ നല്കാം എന്നായിരുന്നു രാഹുലിനെതിരായ ബിജെപി ട്വീറ്റ്.കോണ്‍ഗ്രസ് വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയങ്ങളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് സഹിതമാണ് ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ ഇത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

തുടര്‍ന്നാണ് പെട്ടന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആപ് പ്ലേസ്‌റ്റോറില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ആപ് പിന്‍വലിച്ചതോടെ പരിഹാസവുമായി ബിജെപി രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമോ ആപ് പിന്‍വലിക്കാന്‍ പറഞ്ഞ രാഹുല്‍ഗാന്ധിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് ആപ് സ്വയം പിന്‍വലിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി പരിഹസിച്ചു. ധൃതഗതിയില്‍ ആപ് പിന്‍വലിച്ചതിലൂടെ എന്ത് മറയ്ക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ശ്രമമെന്ന് ബിജെപി ഡിജിറ്റല്‍ സെല്‍ മേധാവി അമിത് മാളവ്യയും ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

content highlights: As Data Breach Charge Bounces Back To It, Congress Pulls Down App