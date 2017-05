ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട കപില്‍ മിശ്രയും മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ ഭാര്യ സുനിതാ കെജ്‌രിവാളും തമ്മില്‍ ട്വിറ്ററില്‍ വാക്‌പോര്.

ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ സുനിത കെജ്‌രിവാള്‍ കപില്‍ മിശ്രക്കെതിരെ പരിഹാസവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. മെയ് 5ന് എപ്പോഴാണ് മിശ്ര വീട്ടില്‍ വന്നത്. ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ ഒരു കപ്പ് ചായ എല്ലാഴ്‌പ്പോഴും ലഭിക്കുമായിരുന്നെന്നും സുനിത ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കപില്‍ മിശ്ര ഒരു വിശ്വാസ വഞ്ചകനാണ്. തന്റെ പ്രവര്‍ത്തികളുടെ പരിണിത ഫലം മിശ്ര തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും കെജ് രിവാളിന്റെ ഭാര്യ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

പ്രകൃതിയുടെ നിയമം ഒരിക്കലും തെറ്റുകയില്ല. വഞ്ചനയുടെ വിത്തുകള്‍ വിതച്ചവര്‍ തന്നെ അതിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങള്‍ കൊയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Law of Nature never errs. Seeds of विश्वासघात, झूठे आरोप sown, so shall he @KapilMishraAAP reap.Inevitable.