ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ് നിവാസിലെ കുത്തിയിരിപ്പു സമരത്തിന്റെ എട്ടാം ദിവസം ലെഫ്.ഗവര്‍ണര്‍ അനില്‍ ബൈജാലിനു വിമര്‍ശനവുമായി ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ വിമര്‍ശം. ഡല്‍ഹിയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്‌ എട്ടുദിവസത്തിനിടെ എട്ടുമിനിട്ട് കണ്ടെത്താനായില്ല- കെജ്‌രിവാള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

"ബഹുമാനപ്പെട്ട ലെഫ്. ഗവര്‍ണറെ കാണാനായി എട്ടുദിവസമായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെയും നഗരവികസന വകുപ്പുമന്ത്രിയെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ലെഫ്. ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് ഡല്‍ഹിയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി എട്ടുദിവസത്തിനിടെ എട്ടുമിനിട്ട് കണ്ടെത്താനായില്ല. ചൊവ്വാഴ്ച കുറച്ചുസമയം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു"- കെജ്‌രിവാള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Good morning Delhi Eight days of wait to meet Hon’ble LG. Dy CM and UD minister shifted to hospital due to bad health. Hon’ble LG could not find eight minutes in eight days for the people of Delhi. Hope he finds some time today

അതേസമയം ലെഫ്. ഗവര്‍ണറുടെ വസതിയിലെ കുത്തിയിരിപ്പുസമരത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കെജ്‌രിവാള്‍ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളായ മനീഷ് സിസോദിയ, സത്യേന്ദര്‍ ജെയിന്‍ എന്നിവര്‍ ഇന്നു രാവിലെ ആശുപത്രി വിട്ടു.

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സമനീഷ് സിസോദിയ, സത്യേന്ദ്ര ജെയിന്‍ എന്നിവരാണ് ആശുപത്രി വിട്ടത്. ഇതോടെ ലെഫ്. ഗവര്‍ണറുടെ വസതിയില്‍ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം നാലില്‍നിന്ന് രണ്ടായി.

അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും ഗോപാല്‍ റായിയുമാണ് നിലവില്‍ രാജ് നിവാസില്‍ സമരം ഇരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പരിചരണം കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ആശീര്‍വാദം കൊണ്ടും ഞാന്‍ വേഗത്തില്‍ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണ്- മനീഷ് സിസോദിയ ആശുപത്രി വിടുന്നതിനു മുമ്പേ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Good Morning!!

With Doctor's care and your blessings, I am recovering fast.



Yesterday, my ketone level was 7.4 & BP reached 184/100, which was leading to renal failure. But now everything is under control.



If doctors allow I'll try to be back to work today only. pic.twitter.com/Ham1qOSUMM