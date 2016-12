ന്യുഡല്‍ഹി: നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം കാര്യമായ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മറിച്ച് മികച്ച നേട്ടങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഉണ്ടായതെന്നും കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി. നോട്ട് നിരോധനത്തിനു ശേഷം അമ്പത് ദിവസം തികയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നോട്ട് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ കാര്യക്ഷമമായാണ് നടക്കുന്നത്. നിരോധനത്തിന്റെ പേരില്‍ ഒരു അസ്വസ്ഥത പോലും ഉണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല - ധനമന്ത്രി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ആവശ്യത്തിന് നോട്ടുകള്‍ ആര്‍.ബി.ഐയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നിരോധനത്തിന് ശേഷം പ്രത്യക്ഷ നികുതിയിലും പരോക്ഷനികുതിയിലും വര്‍ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ബാങ്കുകളുടെ വായ്പാ ശേഷി വര്‍ധിച്ചതായും ജെയ്റ്റ്‌ലി വ്യക്തമാക്കി.

Remonetisation has advanced, not even a single incident of unrest reported.Things will be better than what they were in last 6weeks or so:FM pic.twitter.com/ZqM20S0Z3V