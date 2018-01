ജമ്മു: വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലഘിച്ച് അതിര്‍ത്തിയില്‍ പാകിസ്താന്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ ഒരു സൈനികന്‍ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതോടെ വ്യാഴാഴ്ച മുതലുണ്ടായ ആക്രമണത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 11 ആയി.

പൂഞ്ച് ജില്ലയിലെ മാന്‍കോട് മേഖലയിലെ സൈനികനായ സി.കെ. റായിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വെടിയേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ റായിയെ ഇന്നലെ സൈനിക ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചയോടെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Soldier Chandan Kumar Rai have lost his life in ceasefire violation by Pakistan in Mendhar sector of Poonch #JammuAndKashmir pic.twitter.com/LfXlpi22KC