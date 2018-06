ന്യൂഡല്‍ഹി: സഹപ്രവര്‍ത്തകന്റെ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ മേജര്‍ നിഖില്‍ ഹാണ്ടയ്ക്ക് പ്രേരണയായത് വിവാഹാഭ്യാര്‍ഥന നിരസിച്ചതിലുള്ള വൈരാഗ്യമെന്ന് പോലീസ്. ശനിയാഴ്ച്ചയാണ് മേജര്‍ അമിത് ദ്വിവേദിയുടെ ഭാര്യ ഷസീല ദ്വിവേദിയെ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

ഷസീലയും നിഖിലുമായി രണ്ട് വര്‍ഷത്തിലധികമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. അമിത് ദ്വിവേദി നാഗാലാന്‍ഡില്‍ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിഖില്‍ ഷസീലയെ പരിചയപ്പെട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് അമിത് ദ്വിവേദി ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം കിട്ടി പോന്നതിനു ശേഷവും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടര്‍ന്നു. ഇവര്‍ ഫോണില്‍ നിരന്തരം സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. വീഡിയോകോളിങ്ങിനിടെ ഒരിക്കല്‍ അമിത് ദ്വിവേദി ഇരുവരെയും പിടികൂടിയിരുന്നു.

ഷസീലയെ അമിത് താക്കീത് ചെയ്യുകയും നിഖിലിനോട് തന്റെ ഭാര്യയുമായോ വീടുമായോ യാതൊരു അടുപ്പവും ഇനി പാടില്ലെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച്ച ഷസീലയെ കാണാനായി ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയതായിരുന്നു നിഖില്‍. ഫിസിയോതെറാപ്പിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടില്‍ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ഷസീല തുടര്‍ന്ന് നിഖിലിനൊപ്പം കാറില്‍ കയറി പോയി. തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഷസീല നിരസിച്ചതോടെ നിഖില്‍ പ്രകോപിതനാകുകയും കയ്യില്‍ കരുതിയ കത്തിയുപയോഗിച്ച് കൊല നടത്തുകയുമായിരുന്നു എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

കഴുത്തില്‍ മുറിവേല്‍പ്പിച്ച ശേഷം ഷസീലയെ നിഖില്‍ റോഡിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. ശരിരാത്തിലൂടെ കാര്‍ കയറ്റിയിറക്കുകയും ചെയ്തു. അപകടമരണമെന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം.

കരസേനാ മേജറുടെ ഭാര്യയുടെ കൊലപാതകം: മറ്റൊരു മേജര്‍ പിടിയില്‍.

