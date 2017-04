ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലേക്ക് (എം.സി.ഡി) നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വന്‍ വിജയം നേടിയ ബി.ജെ.പിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ ട്വീറ്റ്. ഡല്‍ഹിയുടെ വികസനത്തിനുവേണ്ടി എം.സി.ഡികളുമായി സര്‍ക്കാര്‍ സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് കെജ് രിവാള്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍, വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളില്‍ ക്രിത്രിമം നടന്നുവെന്ന ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ ആരോപണം കെജ്‌രിവാള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചില്ല.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിഫലിച്ചത് മോദി തരംഗമല്ല, ഇ.വി.എം തരംഗമാണെന്ന് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ബി.ജെ.പിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് കെജ്‌രിവാളിന്റെ ട്വീറ്റ്. ബി.ജെ.പി വന്‍ വിജയം നേടുമെന്ന എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങള്‍ ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാല്‍ വോട്ടിങ് യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പരാമര്‍ശമൊന്നും നടത്തിയില്ല.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് എതിരായ നിലപാടില്‍ മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അടുത്തിടെ നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബി.ജെ.പി അധികാരത്തില്‍ എത്തിയതോടെയാണ് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളില്‍ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി രംഗത്തെത്തിയത്.

I congratulate BJP on their victory in all 3 MCDs. My govt looks forward to working wid MCDs for the betterment of Delhi