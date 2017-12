ന്യൂഡല്‍ഹി: ആന്‍ഡ്രിക്‌സ് ദേവാസ് അഴിമതിക്കേസില്‍ ഐ എസ് ആര്‍ ഒ മുന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ജി മാധവന്‍ നായര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാലു പ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം. ഡല്‍ഹി പാട്യാല ഹൗസ് സി ബി ഐ കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

Antrix-Devas deal case: Delhi's Special CBI court grants bail to all accused, expect three who didn't appear. The accused include ISRO’s former chairman G.Madhavan Nair, A.Bhaskar Narayana Rao (then ISRO Director) & K.R Sridhar Murthy (then Executive Director of Antrix).