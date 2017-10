ശ്രീനഗര്‍: ഒക്ടോബര്‍ 22 ന്റെ ഓര്‍മയില്‍ പാക് അധീന കശ്മീരിലും ഗില്‍ഗിത് ബാല്‍ടിസ്താനിലും പാകിസ്താനെതിരെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം. 1947 ഒക്ടോബര്‍ 22നാണ് പാകിസ്താന്‍ സൈന്യം അവിഭക്ത ജമ്മു കശ്മീരില്‍ കടന്നുകയറുകയും പ്രദേശങ്ങള്‍ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തത്.

ഇതിന്റെ 70-ാം വാര്‍ഷികദിനമായ ഇന്ന് നിരവധിയാളുകളാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. മുസാഫറബാദ്, റാവല്‍കോട്. കോട്‌ലി, ഗില്‍ഗിത്, ഹാജിറ എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങള്‍ നടന്നതായി സീ ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

പാക് വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്രദേശത്തുനിന്ന് പാക് സൈന്യം ഉടന്‍ പിന്‍വാങ്ങണമെന്ന ആവശ്യവുമുയര്‍ത്തിയാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ നീങ്ങിയത്. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ആസാദി മുദ്രാവാക്യങ്ങളും മുഴക്കുന്നതും പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന്റെ വീഡിയോയില്‍ കേള്‍ക്കാം.

#WATCH: Anti-Pakistan protests held across Pakistan occupied Kashmir and Gilgit Baltistan to mark #BlackDay; 'Azadi' slogans also raised pic.twitter.com/m5HGxKdkQA