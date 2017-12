ബുസാന്‍ (ദക്ഷിണ കൊറിയ): അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തില്‍ ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ പാകിസ്താനെതിരെ ബലൂചികളുടെ പ്രതിഷേധം. ബലൂച് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ ചാപ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ബുസാന്‍ സിറ്റിയിലാണ് പ്രതിഷേധം നടന്നത്.

ബലൂചിസ്താനില്‍ പാകിസ്താന്‍ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുവെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. ബലൂചിസ്താനില്‍ പാകിസ്താന്‍ നടത്തുന്ന വംശഹത്യ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന പ്ലക്കാര്‍ഡുകളുമായാണ് ഇവര്‍ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ബലൂച് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രസിഡന്റ് നവാബ് ബ്രഹംദാഗ് ബുഗതിക്ക് സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് രാഷ്ട്രീയാഭയം നല്‍കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ബുഗ്തി കഴിഞ്ഞ ഏഴുവര്‍ഷംമായി സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡില്‍ രാഷ്ട്രീയാഭയം തേടാന്‍ ശ്രമിച്ചുവരികയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷ സ്വിസ് സര്‍ക്കാര്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യങ്ങളും ബലൂചികള്‍ക്കെതിരായ അക്രമങ്ങളില്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന മൗനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ബലൂചികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും വധിക്കുകയുമാണ് പാകിസ്താന്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പറയുന്നു.

അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തിവല്‍ ബലൂച്, സിന്ധ്, മറ്റ് പാക് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ പാകിസ്താനെതിരായ പ്രചാരണങ്ങളും ബോധവത്കരണവും നടത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്ക, യു.കെ, യുറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പാകിസ്താനിലെ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സമരങ്ങള്‍ നടന്നു.

#WATCH: Baloch Republican Party, South Korea Chapter, held an anti-Pakistan demonstration in Busan city on the International Human Rights Day, raise slogans pic.twitter.com/iEfqLYi3gz