ഹൈദരാബാദ്: ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ സഹപാഠികള്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയതായി പരാതി. ഇവര്‍ പകര്‍ത്തിയ പീഡനദൃശ്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു വിദ്യാര്‍ഥി ബ്ലാക്ക് മെയില്‍ ചെയ്തതായും വിദ്യാര്‍ഥിനി പരാതിയില്‍ ആരോപിച്ചു.

കൃഷ്ണ ജില്ലയിലെ അഗിരിപള്ളിയിലെ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ് പരാതിക്കാരി. സീനിയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളായ വംശി, ശിവ റെഡ്ഡി എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് പെണ്‍കുട്ടി പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. വംശിക്കും ശിവ റെഡ്ഡിക്കുമെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പെണ്‍കുട്ടി പരാതിയില്‍ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ വംശിയും ശിവ റെഡ്ഡിയും ചേര്‍ന്ന് ഒരു പിറന്നാള്‍ ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെവെച്ച് മയക്കുമരുന്നു കലര്‍ത്തിയ ജ്യൂസ് കുടിക്കാന്‍ നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് ബോധം മറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇരുവരും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു.

സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ വിദ്യാര്‍ഥിനി കോളേജ് അധികൃതരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും പോലീസില്‍ വിവരം അറിയിക്കാന്‍ അവര്‍ തയ്യാറായില്ല. പകരം ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും തന്നോടു മാപ്പു പറയാനുമാണ് കുറ്റക്കാരായ ആണ്‍കുട്ടികളോട് കോളേജ് അധികൃതല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും പെണ്‍കുട്ടി പരാതിയില്‍ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, പെണ്‍കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം പുറത്തുപോകാതിരിക്കാനും വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഭാവിയെയും കരുതിയാണ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കാതിരുന്നതെന്ന് കോളേജ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാല്‍ കോളേജ് അധികൃതരുടെ മധ്യസ്ഥശ്രമത്തിനു ശേഷം വംശിയും ശിവ റെഡ്ഡിയും പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സഹപാഠികളുമായി പങ്കുവെച്ചു. തുടര്‍ന്ന് രണ്ടുമാസം മുമ്പ് പ്രവീണ്‍ എന്ന വിദ്യാര്‍ഥി ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പെണ്‍കുട്ടിയോട് പത്തുലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെടുകയും ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ലാത്തപക്ഷം തന്റെ കൈവശമുള്ള വീഡിയോ പരസ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടി പരാതിയുമായി പോലീസിനെ സമീപിച്ചത്.

പ്രവീണിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഇതുവരെ വംശിയെയും ശിവയെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടില്ല.

content highlights: andhra pradesh student gangraped by seniors and they filmed the act