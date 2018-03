ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായുടെ വക സെല്‍ഫ് ഗോള്‍. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രം മെനയുന്നതിനായാണ് അമിത് ഷാ ബെംഗളൂരുവില്‍ എത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ നാവ് പിഴച്ച അമിത് ഷാ മുതിര്‍ന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവ് യെദ്യൂരപ്പയെ 'അഴിമതിക്കാരനാക്കി'.

കര്‍ണാടകത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിനെതിരേ അമിത് ഷാ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിക്കവെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പേരിന് പകരം ബിജെപി നേതാവ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ പേര് കയറി വന്നത്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അഴിമതി നിറഞ്ഞ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു മത്സരം നടത്തിയാല്‍ യെദ്യൂരപ്പ സര്‍ക്കാരിനായിരിക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയെന്ന് അടുത്തിടയെ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച ഒരു ജഡ്ജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് അമിത് ഷാ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. സിദ്ധരാമയ്യ സര്‍ക്കാര്‍ എന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞുവന്നപ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് മാറിപോവുകയായിരുന്നു.

മെയ് മാസം കര്‍ണാടകയില്‍ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യെദ്യൂരപ്പയാണ് ബിജെപിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥി. വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോള്‍ യെദ്യൂരപ്പയും മറ്റൊരു നേതാവുമാണ് അമിത് ഷായ്ക്കൊപ്പം വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. വാക്കിലെ അബദ്ധം മനസിലാക്കിയ അമിത് ഷാ പെട്ടെന്നു തന്നെ തെറ്റ് തിരിത്തി. എന്നാല്‍, മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ വീഡിയോ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ട്വിറ്റര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്ളില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

The #ShahOfLies finally speaks truth. Thank you @AmitShah pic.twitter.com/WczQdUfw5U