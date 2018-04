ന്യൂഡല്‍ഹി: അംബേദ്കറിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ സി.പി.എമ്മും കോണ്‍ഗ്രസും തങ്ങളുടേതെന്ന രീതിയില്‍ ഒരുപോലെ സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ ഇതില്‍ പുതിയ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആര്‍.എസ്.എസ്.

അംബേദ്കര്‍ വിഷയം സജീവ ചര്‍ച്ചയാക്കുമ്പോള്‍, ഇരുപാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും ഒരുകാലത്ത് അദ്ദേഹം അപ്രിയനായിരുന്നുവെന്ന സത്യം ആരും ഓര്‍ക്കുന്നില്ലെന്ന് ആര്‍.എസ്.എസ് മുഖപത്രമായ ഓര്‍ഗനൈസര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാഗസിന്റെ പുതിയ ലക്കത്തിലെ കവര്‍ സ്റ്റോറിയിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനേയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയേയും കളിയാക്കി കൊണ്ടുള്ള ലേഖനം വന്നിരിക്കുന്നത്.

കോണ്‍ഗ്രസും കമ്യൂണിസ്റ്റും അംബേദ്കറെ തങ്ങളുടേതായ രീതിയില്‍ സ്വന്തമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോള്‍ ചിരിവരുന്നു. ഹിന്ദുത്വവാദികളേയും, ദേശീയവാദികളേയും ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇപ്പോള്‍ അംബേദകര്‍ വിഷയം ഉയര്‍ത്തുന്നത്. തങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിനായി അംബേദ്കര്‍ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങളെ ഇരുപാര്‍ട്ടികളും വികൃതമാക്കുകയാണ്.

യു.പി സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങള്‍ക്കൊക്കെ അംബേദ്കറിന്റെ മുഴുവന്‍ പേരും രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡോ.ഭീംറാവു റാംജി അംബേദ്കര്‍ എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഭാഷ്യം. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ബി.ജെ.പി നല്‍കുന്ന പരിഗണനയുടെ ഉദാഹരണമാണ് ഓര്‍ഗനൈസര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

1952 ല്‍ നടന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബോംബെ സിറ്റി മണ്ഡലത്തില്‍ മത്സരിച്ച അംബേദ്കറിനെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായ ഡാങ്കേ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അംബേദ്കര്‍ വിഘടനവാദികളെ പിന്തുണക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ഡാങ്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ നെഹ്‌റു മന്ത്രിസഭയില്‍ ആസൂത്രണവകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അംബേദ്കര്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് നല്‍കാതെ നിയമവകുപ്പ് നല്‍കി. ഇതില്‍ അംബേദ്കര്‍ നിരാശനായിരുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്ന് രാജിവെക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഓര്‍ഗനൈസറില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

രാജ്യത്താകമാനം അംബേദ്കര്‍ പ്രതിമകള്‍ക്കെതിരേ വ്യാപക അക്രമം നടക്കുകയും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരേ ദളിത് പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനേയും കമ്യൂണിസ്റ്റ്പാര്‍ട്ടിയേയും വിമര്‍ശിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ലേഖനം ഓര്‍ഗനൈസറില്‍ കവര്‍ സ്‌റ്റോറിയായി വന്നരിക്കുന്നത്.

content highlights:Ambedkar Was Disgusted With Both Congress and Communists: RSS Mouthpiece Organiser