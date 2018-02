ഷില്ലോങ്: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കേ മേഘാലയയിലെ പള്ളികള്‍ക്ക് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ അസംബന്ധമാണെന്ന് കേന്ദ്ര വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പുമന്ത്രി അല്‍ഫോണ്‍സ് കണ്ണന്താനം.

മെന്ദിപതാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ റാലിയില്‍ വച്ചായിരുന്നു രാഹുല്‍ ബി ജെ പിക്കെതിരെ വിമര്‍ശനമുയര്‍ത്തിയത്.

"തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മേഘാലയയിലെ പള്ളികള്‍ക്ക് ബി ജെ പി സര്‍ക്കാര്‍ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും അടിച്ചമര്‍ത്തുകയുമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവര്‍ വിചാരിക്കുന്നത് അവര്‍ക്ക് ഇവിടെ വരാമെന്നും പള്ളിയും മതവും വിശ്വാസവും വാങ്ങാമെന്നുമാണ്" - ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ആരോപണം. ഇതിനെതിരെയാണ് കണ്ണന്താനം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തെ മത- ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് 70 കോടിരൂപ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചു. ഇതു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ്, കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പള്ളികള്‍ വാങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന ആരോപണം രാഹുല്‍ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ണന്താനം പറഞ്ഞു.

പള്ളികള്‍ വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കുന്നവയാണെന്നാണോ രാഹുല്‍ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? പണം കൊടുത്താല്‍ അവ ലഭിക്കുമെന്നാണ് രാഹുല്‍ ധരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പൂര്‍ണമായും നാണക്കേടാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മേഘാലയയിലെ പള്ളികളെ അപമാനിക്കുന്നു എന്നത് നാണക്കേടാണ്- കണ്ണന്താനം പറഞ്ഞു. മേഘാലയയില്‍ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും കണ്ണന്താനം പറഞ്ഞു.

content highlights:Alphons kannanthanam rubbishes Rahul allegation of bjp trying to offer money to churches