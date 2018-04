ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വൈദ്യുതി എത്തിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും 1000 ദിവസത്തിനകം പ്രകാശമെത്തിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് 12 ദിവസം ബാക്കി നില്‍ക്കെ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

2014-ലെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് വൈദ്യുതി എത്താത്ത 18452 ഗ്രമാങ്ങള്‍ രാജ്യത്തുണ്ടെന്നായിരുന്നു സ്ഥിരീകരണം. എന്നാല്‍, ഇതില്‍ 17,181 ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ വൈദ്യുതി എത്തിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററില്‍ അറിയിച്ചു.

28th April 2018 will be remembered as a historic day in the development journey of India. Yesterday, we fulfilled a commitment due to which the lives of several Indians will be transformed forever! I am delighted that every single village of India now has access to electricity.