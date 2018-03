ന്യൂഡല്‍ഹി: എയര്‍ ഇന്ത്യാ സ്വകാര്യവത്കരണം അഴിമതിക്ക് കളമൊരുക്കാനാണെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമി. എയര്‍ ഇന്ത്യയെ രാജ്യത്തിന്റെ ഫാമിലി സില്‍വര്‍ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉപമിച്ചത്. ഇതൊരിക്കലും വിറ്റൊഴിക്കലല്ലെന്നും ഓഹരി വില്‍പ്പനയില്‍ കൂടി മറ്റൊരു അഴിമതി ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

The proposed sale of Air India is potentially another scam in the making. Selling family silver is not divestment. I am watching who is doing what and will, if I see culpability, file a private criminal law complaint.