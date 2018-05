ന്യൂഡല്‍ഹി: ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം അനുവദനീയമായതിലും കൂടിപ്പോയതിനാല്‍ രണ്ടു യാത്രക്കാരെ പുറത്തു നിര്‍ത്തി എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം പറന്നു. ഡല്‍ഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. അഞ്ചുമണിയോടെ ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് രാജ്‌കോട്ടിലേക്കുള്ള എയര്‍ ഇന്ത്യാ വിമാനമാണ് ബുക്ക് ചെയ്ത രണ്ടുയാത്രക്കാരെ പുറത്തുനിര്‍ത്തി പറന്നത്.

ലഭ്യമായ സീറ്റുകളെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ അവസരം നല്‍കിയതാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാന്‍ കാരണമായത്. തുടര്‍ന്ന് ആ വിമാനം ലഭിക്കാത്ത യാത്രികര്‍ക്കു വേണ്ടി മറ്റൊരു വിമാനത്തില്‍ സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. സംഭവം എയര്‍ ഇന്ത്യ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അപൂര്‍വമായ സംഭവമാണെന്നും രണ്ടുയാത്രക്കാര്‍ക്കു മാത്രമാണ് അസൗകര്യമുണ്ടായതെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യാ വക്താവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി ടി ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

സാധാരണയായി പത്ത് ശതമാനം വരെ അധികബുക്കിങ് അനുവദനീയമാണ്. പരമാവധി യാത്രക്കാരെ ലഭിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണിത്. കാരണം അവസാന നിമിഷം പലരും യാത്ര റദ്ദാക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേക സെക്ടറില്‍ 2-3 ശതമാനം വരെ അധിക ബുക്കിങ്ങാണ് അനുവദിച്ചത്. എന്നാല്‍ യാത്രികര്‍ ആരും യാത്ര റദ്ദാക്കിയില്ല. എല്ലാവരും എത്തിയതാണ് രണ്ടുപേരെ കയറ്റാതെ പറക്കാന്‍ കാരണമെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യാ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

content highlights: air india leaves two passengers behind because of overbooking