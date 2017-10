ലഖ്‌നൗ: ലക്‌നൗ: ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ക്ക് എക്‌സ്പ്രസ് വേയില്‍ ടേക്ക് ഓഫും ലാന്‍ഡിങ്ങും. പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ അടക്കം 20 വിമാനങ്ങളാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആഗ്ര-ലക്‌നൗ എക്‌സ്പ്രസ് വേയിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വിമാനങ്ങള്‍ പറന്നിറങ്ങുകയും പറന്നുയരുകയും ചെയ്തത്.

വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവകുയോ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റ് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലോ എക്‌സ്പ്രസ് വേകളെ എങ്ങനെ ലാന്‍ഡിങിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നതിന്റെ മോക്ക് ഡ്രില്‍ ആയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

#WATCH The first of 16 Indian Air Force planes lands on Lucknow-Agra expressway near Unnao pic.twitter.com/cx0GYkaonk