ന്യൂഡല്‍ഹി: അയോധ്യയില്‍ നിന്ന് ബാബറി മസ്ജീദ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട സല്‍മാന്‍ നദ്വിയെ ഓള്‍ ഇന്ത്യ മുസ്ലീം പേഴ്‌സണല്‍ ലോ ബോര്‍ഡ്(എഐഎംപിഎല്‍ബി) പുറത്താക്കി. ബോര്‍ഡിലെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായിരുന്നു നദ്‌വി.

സംഘടനയുടെ കൂട്ടായ തീരുമാനത്തിനെതിരേ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരേ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എഐഎംപിഎല്‍ബി മുന്‍ നിലപാടില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നതായും ബോര്‍ഡ് മേധാവിയായ ക്വാസിം ഇല്ല്യാസ് അറിയിച്ചു. കൂട്ടായ തീരുമാനത്തിനെതിരേ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിനാണ് നദ്‌വിക്കെതിരേ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈദരാബാദില്‍ വെച്ച് നടന്ന എഐഎംപിഎല്‍ബി യോഗത്തിലാണ് പള്ളി മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച് മേഖലയിലെ തര്‍ക്കം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് നദ്‌വി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാല്‍ ഇത് മറ്റ് പലരേയും ചൊടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

'അയോധ്യയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന തര്‍ക്കം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇരു മതങ്ങളുടേയും നേതാക്കള്‍ മുന്‍കൈയെടുക്കണം'. പള്ളി നിര്‍മിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വേറെ സ്ഥലം നല്‍കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

Committee announced AIMPLB Board will continue with its old stand that Mosque cannot be gifted, sold or shifted. Because Salman Nadwi has gone against this unanimous stand, he has been expelled: Qasim Ilyas (AIMPLB member) on Salman Nadwi pic.twitter.com/VsU6GmD6e0