ന്യൂഡല്‍ഹി: മുത്തലാഖ് ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാക്കുന്ന ബില്ലിന്റെ കരട് രൂപവത്കരണത്തില്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ലെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയില്ലെന്നും എ.ഐ.എം.പി.എല്‍.ബി (ഓള്‍ ഇന്ത്യ മുസ്‌ലിം പേഴ്‌സണല്‍ ലോ ബോര്‍ഡ്). ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതൃപ്തി ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അറിയിക്കുമെന്ന് എ.ഐ.എം.പി.എല്‍.ബി വക്താവ് സജ്ജാദ് നോമാനി അറിയിച്ചു. ബില്ല് പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും നോമാനി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

No procedure was followed in drafting this bill, neither any stakeholder was consulted. President of AIMPLB will convey this stand to PM and request him to withhold and withdraw the bill: Sajjad Nomani, AIMPLB #TripleTalaq pic.twitter.com/EMa1RgBC6b