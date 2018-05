തൂത്തുക്കുടി: മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ തെരുവ് നായയോട് ഉപമിച്ച എഐഎഡിഎംകെ നേതാവിനെ പാര്‍ട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പദവികളില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി.

എഐഎഡിഎംകെ ഐ.ടി വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന ഹരി പ്രഭാകരനാണ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ട്വിറ്റര്‍ പോസ്റ്റിട്ടത്.

തൂത്തുക്കുടി കാലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഒ.പനീര്‍ശെല്‍വം ഇന്ന് നടത്തിയ യോഗത്തില്‍ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിര്‍ത്തി.

ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശനം ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ അനുവദിക്കരുത്‌.

ബിസ്‌ക്കറ്റിന് വേണ്ടി കുരയ്ക്കുന്ന നായകളെ അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഗെയ്റ്റില്‍ കെട്ടിയിടുകയാണ് വേണ്ടത്- ഇതായിരുന്നു ഹരിയുടെ ട്വിറ്റര്‍ പോസ്റ്റ്.

എന്നാല്‍, സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഹരി പ്രഭാകരന്‍ തന്റെ പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും സംഭവത്തില്‍ ക്ഷമാപണം നടത്തി മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് ഇടുകയുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതിനകം തന്നെ പാര്‍ട്ടി അയാള്‍ക്കെതിരേ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

All opinions expressed by me are personal and it is not official party view. I'm not authorised to express party views. I heard few people got hurt due to one of my tweet this morning .I don't have any animosity towards any group of people. My apologies to those who r hurt.