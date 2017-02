ചെന്നൈ: എഐഎഡിഎംകെ എംഎല്‍എമാരെ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയില്‍. എംഎല്‍എമാരെ ആഡംബര ബസുകളില്‍ ഹോട്ടലുകളിലേക്കും റിസോര്‍ട്ടുകളിലേക്കും മാറ്റുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവരുന്നതിനിടെയാണ് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Tamil Nadu: Outside visuals of the resort in Kalpakkam, where AIADMK's MLAs (VK Sasikala supporters) lodged. pic.twitter.com/PAm4YF5EYG