ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉന്നാവോബലാത്സംഗത്തിന്റെ പേരില്‍ പ്രതിക്കൂട്ടിലായ ബിജെപിയുടെ മറ്റൊരു എംഎല്‍എയും പീഡനക്കേസില്‍ കുരുക്കില്‍.

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ ബദൗനില്‍ നിന്നുള്ള എംഎല്‍എ ആയ കുശാഗ്ര സാഗറിനെതിരെയാണ് പീഡന ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്.

വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനം നല്‍കി രണ്ടുവര്‍ഷത്തോളം പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് കാട്ടി ബറേലി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് പെണ്‍കുട്ടി പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തന്നെ ആദ്യം പീഡിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ കുശാഗ്ര സാഗറിനെക്കൊണ്ട് തന്നെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാമെന്ന് കുശാഗ്രയുടെ പിതാവും മുന്‍ എംഎല്‍എയുമായ യോഗേന്ദ്ര സാഗര്‍ ഉറപ്പുതന്നിരുന്നുവെന്നും പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഉറപ്പ് ലംഘിച്ച് കുശാഗ്ര സാഗറിന്റെ വിവാഹം മറ്റൊരു പെണ്‍കുട്ടിയുമായി നിശ്ചയിച്ചുവെന്നും പെണ്‍കുട്ടി പറയുന്നു.

കുശാഗ്ര തന്നെ വിവാഹം ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ താന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നും പെണ്‍കുട്ടി പറയുന്നു. തന്നെ സമൂഹത്തില്‍ അപഹാസ്യയാക്കിയെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു. കുശാഗ്ര സാഗറിന്റെ വീട്ടുജോലിക്ക് നില്‍ക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ മകളാണ് പരാതിക്കാരി. 2012 മുതല്‍ 2014 വരെ പലപ്പോഴായി തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടി പറയുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ നശിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ തന്നെയും കുടുംബത്തെയും കൊന്നുകളയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അതിനാലാണ് പരാതിയുമായെത്തിയതെന്നും പെണ്‍കുട്ടി പറയുന്നു.

അതേസമയം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കാന്‍ എംഎല്‍എ തനിക്ക് 20 ലക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ താനത് നിരസിച്ചുവെന്നും പെണ്‍കുട്ടി വിശദീകരിക്കുന്നു. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി പോലീസ് പറയുന്നു. എന്നാല്‍ തനിക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ വിദ്വേഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആരോപണമാണെന്നാണ് കുശാഗ്ര സാഗര്‍ പറയുന്നത്. 2008 ല്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ യോഗേന്ദ്ര യാദവിനെതിരെയും പീഡന ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

