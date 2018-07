ന്യൂഡല്‍ഹി: ഏഴു വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സംഭവം മധ്യപ്രദേശില്‍ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു. സംഭവത്തില്‍ കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് വധശിക്ഷ നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്‍ സമരത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മധ്യപ്രദേശിലെ മണ്‍ഡേശ്വറില്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയുണ്ടായ സംഭവത്തില്‍ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷമായ കോണ്‍ഗ്രസ് അടക്കമുള്ളവര്‍ പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രതികളെ തങ്ങള്‍ക്ക് വിട്ടുനല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് ശനിയാഴ്ച മണ്‍ഡേശ്വറില്‍ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചത്.

സംഭവം ബിജെപി-കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള വാക്‌പോരിനും വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ വലിയ ഭീഷണി നേരിടുകയാണെന്നും ഈ സംഭവത്തില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കുട്ടിക്കുണ്ടായ ക്രൂരമായ അനുഭവം തന്നെ ഞെട്ടിച്ചതായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഇത്തരമൊരു സംഭവം കോണ്‍ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിജെപി നേതാവ് അമിത് മാളവ്യ അരോപിച്ചു.

MP has legislated death penalty for child rapists. So Irfan and Asif will meet their rightful fate but India hasn’t forgotten how you and your party went silent when Centre amended law to introduce death penalty for rape of minors below 12years. Rape is a political tool for you! https://t.co/uSN4AUc3hC