ചെന്നൈ: ത്രിപുരയില്‍ ഇന്ന് ലെനിനിന്റെ പ്രതിമയാണ് തകര്‍ത്തതെങ്കില്‍ നാളെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പെരിയാറിന്റെ(പെരിയാര്‍ ഇ.വി രാമസ്വാമി) പ്രതിമയും തകര്‍ക്കുമെന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മുതിര്‍ന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവ് എച്ച്.രാജ. ആരാണ് ലെനിന്‍, ലെനിനിന് ഇന്ത്യയില്‍ എന്ത് പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്, കമ്യൂണിസവും ലെനിനും തമ്മില്‍ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും രാജ ചോദിച്ചു. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് രാജ വിവാദ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെയും അനാചാരത്തിനെതിരെയും പോരാടിയ പെരിയാര്‍ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ബി.ജെ.പി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ത്രിപുരയിലെ ലെനിന്റെ പ്രതിമ പിഴുതെറിയുകയും, വ്യാപക അക്രമങ്ങള്‍ അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്ത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എച്ച്.രാജയുടെ വിവാദ പരാമര്‍ശം.

പെരിയാറിനെ താന്‍ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കില്‍ ചെരിപ്പ് കൊണ്ട് എറിയുമായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്‍പും വിവാദത്തിലായ നേതാവാണ് എച്ച് രാജ. രാജയുടെ പരാമര്‍ശം വിവാദമായതോടെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ സംഘടനകള്‍ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പെരിയാറിന്റെ പ്രതിമയില്‍ തൊടാന്‍ ഒരാള്‍ക്കും ധൈര്യമുണ്ടാവില്ലെന്ന് ഡി.എം.കെ വര്‍ക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് എം.കെ സ്റ്റാലിന്‍ പ്രതികരിച്ചു. പ്രതിമയില്‍ തൊട്ടാല്‍ കൈവെട്ടുമെന്ന് വൈകോയും പറഞ്ഞു.

