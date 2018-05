ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തോടെ കോണ്‍ഗ്രസ്, പഞ്ചാബ് പുതുച്ചേരി പരിവാര്‍ (പി പി പി)കോണ്‍ഗ്രസായി മാറുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കര്‍ണാടകത്തിലെ ഗദകില്‍ ബി ജെ പി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കര്‍ണാടകത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടിയായി ചുരുങ്ങും. കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി അഴിമതിയില്‍ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നും മോദി ആരോപിച്ചു.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അഴിമതിയുടെ ടാങ്ക് കര്‍ണാടകത്തിലാണെന്നും ഇതിനെ പൈപ്പ് വഴി ഡല്‍ഹിയുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും നരേന്ദ്രമോദി ആരോപിച്ചു. സ്ഥാനാര്‍ഥികളെയും പാര്‍ട്ടി ഭാരവാഹികളെയും ലേലം വിളിച്ചാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെപ്പോലും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ്. മേയ് 15 കഴിഞ്ഞാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പി.പി.പി. കോണ്‍ഗ്രസാകും. യു.പി.എ. സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കല്‍ക്കരി കുംഭകോണംമുതല്‍ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ അഴിമതിവരെ പുറത്തുവന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പണം ഡല്‍ഹിക്ക് എത്തിക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിപദവി.

കര്‍ഷകരുടെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നയമാണെന്ന് തുമകൂരുവില്‍ നടന്ന റാലിയില്‍ മോദി ആരോപിച്ചു. കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമിക്കാറില്ല. മെഹദായി നദീജലപ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് തടസ്സം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നയമാണ്. 2007-ല്‍ ഗോവ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുമുന്‍പ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് കര്‍ണാടകത്തിന് വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്നാണ്. എന്നാല്‍, ഗോവയില്‍ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോള്‍ മഹദായി നദിയില്‍നിന്നും വെള്ളത്തിനായി സമരം നടത്താന്‍ കര്‍ണാടക ജനതയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. മഹദായി നദീജലപ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനു പകരം പ്രശ്നം ട്രിബ്യൂണലിന് വിടുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ചെയ്തതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പയ്ക്കെതിരേ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന ആരോപണത്തെ നരേന്ദ്രമോദി വിമര്‍ശിച്ചു. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് പതിവാണ്. എന്നാല്‍, എല്ലാറ്റിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട്. മോശമായ വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരില്‍ സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തെ ഭരണകാലയളവില്‍ മന്ത്രിമാരുടെ സ്വത്തില്‍ വന്‍വര്‍ധനയുണ്ടായത് കാണുന്നില്ല. ചില മന്ത്രിമാരുടെ ആസ്തി 250 കോടിയില്‍നിന്ന് 800 കോടിയായാണ് വര്‍ധിച്ചതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. ശിവമോഗ, മംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നടന്ന റാലിയിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു.

ബി.ജെ.പിയെന്നാല്‍ പി.പി.പി.യെന്ന് സിദ്ദരാമയ്യ

ബെംഗളൂരു: കോണ്‍ഗ്രസ് പഞ്ചാബ്, പതുച്ചേരി, പരിവാര്‍ പാര്‍ട്ടിയായി മാറുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരേ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ദരാമയ്യ രംഗത്തെത്തി. പി.പി.പി. പാര്‍ട്ടിയെന്നത് ബി.ജെ.പി.യാണ് - പ്രിസണ്‍, പ്രൈസ് റൈസ്, പക്കോഡ പാര്‍ട്ടി - സിദ്ദരാമയ്യ ആരോപിച്ചു. ഖനനകേസ് നേരിടുന്നവരെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയ ബി.ജെ.പി.ക്ക് അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് പറയാന്‍ അവകാശമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Dear Modi ಅವರೇ,



Heard you spun a new abbreviation ‘PPP’ today.



Sir, we have always championed the 3 Ps of democracy - ‘Of the People, By the People, For the People’.



While your party is a ‘Prison’, ‘Price Rise’ & ‘Pakoda’ party.



Am I right, Sir?#NijaHeliModi