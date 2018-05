ന്യൂഡല്‍ഹി: ബാബാ രാംദേവിന്റെ പതഞ്ജലി ഗ്രൂപ്പ് ബിഎസ്എന്‍എല്‍മായി സഹകരിച്ച് സിം കാര്‍ഡ് പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ട്രോള്‍ പ്രവാഹം. പതഞ്ജലി സിമ്മില്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് ലഭ്യമാകാന്‍ യോഗാസനമുറകളില്‍ നില്‍ക്കേണ്ടിവരും എന്നതു മുതല്‍ താരിഫ് പ്ലാനുകള്‍ ഫ്‌ളെക്‌സിബിളായിരിക്കും എന്നു വരെയാണ് ട്രോളുകള്‍.

ഞായറാഴ്ച്ചയാണ് പതഞ്ജലി സ്വദേശി സമൃദ്ധി സിം കാര്‍ഡുകള്‍ പുറത്തിറക്കിയത്. 144 രൂപയ്ക്ക് റീച്ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ ഇന്ത്യയിലെവിടേക്കും പരിധിയില്ലാത്ത കോളിംഗും 2 ജിബി സൗജന്യഡേറ്റയുമടക്കമുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് പതഞ്ജലി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പതഞ്ജലി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന സിം കാര്‍ഡുകള്‍ അധികം വൈകാതെ തന്നെ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് വിവരം.

വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ട്വിറ്ററടക്കമുള്ള സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ട്രോളുകളെത്തിത്തുടങ്ങി. സിം കാര്‍ഡ് പതഞ്ജലിയുടേതാണെങ്കില്‍ താരിഫ് പ്ലാനുകള്‍ ഫ്‌ളെക്‌സിബിളായിരിക്കുമെന്നാണ് ഒരാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. പതഞ്ജലി നല്‍കുന്ന സൗജന്യ 2ജി ഡേറ്റയില്‍ പോണ്‍ വീഡിയോ തിരഞ്ഞാല്‍ ലഭിക്കുക കപാല്‍ഭട്ടി പ്രാണായാമയുടെ വീഡിയോയായിരിക്കുമെന്നാണ് മറ്റൊരു ട്രോള്‍.

അവിടം കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല ട്രോളുകളിലെ കണ്ടെത്തല്‍. കസ്റ്റമര്‍ കെയറില്‍ വിളിക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണം ' ഇംഗ്ലീഷില്‍ വിവരങ്ങളറിയാന്‍ നവാസന ചെയ്യൂ, ഹിന്ദിയില്‍ വിവരങ്ങളറിയാന്‍ ചക്രാസന ചെയ്യൂ' എന്നൊക്കെയായിരിക്കുമെന്നും ട്രോളന്മാര്‍ പറയുന്നു.

content highlights: After Baba Ramdev Launches Swadeshi SIM Cards, Internet Is Stretching with yoga jokes