മുംബൈ: അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് താരം ശ്രീദേവിയുടെ സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങുകള്‍ ഇന്നു വൈകുന്നേരം 3.30 ഓടെ പവന്‍ ഹന്‍സിന് സമീപമുള്ള വിലെ പാര്‍ലെ സേവാ സമാജ് ശ്മശാനത്തില്‍ നടക്കും. ഇന്നലെ രാത്രി ഒമ്പതരയോടെയാണ് ശ്രീദേവിയുടെ മൃതദേഹം ദുബായില്‍നിന്ന് പ്രത്യേകവിമാനത്തില്‍ മുംബൈയില്‍ എത്തിച്ചത്.

ശ്രീദേവിയുടെ ലോഖണ്ഡ്‌വാലയിലെ വസതിക്കു സമീപമുള്ള സെലിബ്രേഷന്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബ്ബില്‍ രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 12,30 വരെ മൃതദേഹം പൊതുദര്‍ശനത്തിന് വയ്ക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് വെളുത്ത പൂക്കള്‍കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച വാഹനത്തില്‍ വിലെപാര്‍ലെ സേവ സമാജ് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് വിലാപയാത്ര പുറപ്പെടും. പവന്‍ഹാന്‍സിന് സമീപമുള്ള ഹിന്ദുശ്മശാനത്തില്‍ വൈകുന്നേരം 3.30-ന് ശവസംസ്‌കാരച്ചടങ്ങുകള്‍ നടക്കും. നൂറുകണക്കിന് ആരാധകരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട താരത്തെ അവസാനമായി ഒരു നോക്കുകാണാന്‍ ലോഖണ്ഡ്‌വാലയിലെ വസതിക്കു മുന്നില്‍ തടിച്ചുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഫെബ്രുവരി 24ന് രാത്രി 11.30 ഓടെയാണ് ശ്രീദേവിയെ ദുബായിലെ ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

ഏറെ അനിശ്ചിതത്വത്തിനും ആശങ്കകള്‍ക്കുമൊടുവിലാണ് മൃതദേഹം അനില്‍ അംബാനിയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തില്‍ എത്തിച്ചത്. ഭര്‍ത്താവ് ബോണി കപൂര്‍, അനുജന്‍ സഞ്ജയ് കപൂര്‍, ബോണി കപൂറിന്റെ ആദ്യവിവാഹത്തിലെ മകന്‍ അര്‍ജുന്‍ കപൂര്‍ എന്നിവര്‍ മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. ശ്രീദേവിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍, അനില്‍ അംബാനി, നടന്‍ അനില്‍ കപൂര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. ഇവിടെനിന്ന് കോകില ബെന്‍ ഹോസ്​പിറ്റലിലെ ആംബുലന്‍സിലാണ് മൃതദേഹം ബോണി കപൂറും ശ്രീദേവിയും താമസിക്കുന്ന ലോഖണ്ഡാവലയിലെ ഗ്രീന്‍ ഏക്കേഴ്‌സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.

മൃതദേഹം പൊതുദര്‍ശനത്തിന് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഇവിടെ ക്യാമറകള്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കപൂര്‍ കുടുംബം പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

മരണകാരണം ഹൃദയസ്തംഭനമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തെത്തിയത്. എന്നാല്‍ ബാത്ത്ടബ്ബിലുള്ള മുങ്ങിമരണമാണെന്ന് പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ബന്ധുവും ബോളിവുഡ് നടനുമായ മോഹിത് മര്‍വയുടെ വിവാഹ സത്കാരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് ശ്രീദേവി ദുബായിലെത്തിയത്.

