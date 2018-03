ചെന്നൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കര്‍ഷകരുടെ ലോങ് മാര്‍ച്ചിന് പിന്തുണയുമായി നടന്മാരായ പ്രകാശ് രാജും മാധവനും. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇരുവരുടെയും പ്രതികരണം.

"പൊള്ളിയ കാല്‍പ്പാദങ്ങളും കണ്ണുകളില്‍ വിശപ്പുമായി നീതിയും മാന്യതയും തേടി നമ്മുടെ കര്‍ഷകര്‍ നടന്നുവരികയാണ്. ഇതാണ് സത്യം. നിങ്ങളുടെ കളവുകളും പരാജയപ്പെട്ട വാഗ്ദാനങ്ങളുമാണ് കാരണം."

"അവര്‍ വന്ന് വാതിലില്‍ മുട്ടുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് നീതി നല്‍കുമോ? അവര്‍ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതിനു മുമ്പേ ?" പ്രകാശ് രാജ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ജസ്റ്റ് ആസ്‌കിങ് എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെയാണ് പ്രകാശ് രാജ് ട്വീറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

With blisters in the foot.. hunger in their eyes our farmers have walked seeking #fairplay #dignity ...this is the Truth because of your Lies and failed promises .. will you give them justice as they knock at your door... before they rise to knock you out #justasking pic.twitter.com/6lry7X0wz1