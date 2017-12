ന്യൂഡല്‍ഹി: പതിന്നാലു പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ മുംബൈയിലെ കമലാ മില്‍ കോമ്പൗണ്ടിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തെ കുറിച്ച് വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി നടിയും ബി ജെ പി എംപിയുമായ ഹേമ മാലിനി. തീപ്പിടിത്തത്തിനു കാരണം മുംബൈയിലെ ജനപ്പെരുപ്പമാണെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ന്യൂസ് 18 ആണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാര്‍ലമെന്റിനു പുറത്ത് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍. ഹേമ മാലിനിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് - "പോലീസുകാര്‍ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല. അവര്‍ വളരെ നന്നായാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍ മുംബൈയില്‍ ജനസംഖ്യ വളരെ കൂടുതലാണ്".

"ബോംബെ അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ അടുത്ത നഗരം ആരംഭിക്കുകയാണ്. നിയന്ത്രണാതീതമായി നഗരം വികസിക്കുകയാണ്. ഓരോ നഗരത്തിനും ജനസംഖ്യയില്‍ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. അതിനു മുകളിലെത്തിയാല്‍ ജനങ്ങളെ അവിടേക്ക് അനുവദിക്കരുത്". അവരെ മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്ക് പോകാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെയുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ മരിച്ചവരില്‍ പതിനൊന്നുപേര്‍ സ്ത്രീകളും മൂന്നുപേര്‍ പുരുഷന്മാരുമാണ്. പിറന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിന് ഒത്തു ചേര്‍ന്നതായിരുന്നു ഇവര്‍. പിറന്നാളുകാരിയായ സ്ത്രീയും മരിച്ചു. 21 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട്.

