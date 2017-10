ന്യൂഡല്‍ഹി: സിനിമാ തിയേറ്ററിലെ ദേശീയഗാന വിഷയത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷണത്തിന് പിന്തുണയുമായി നടന്‍ കമല്‍ഹാസനും കോണ്‍ഗ്രസ് എം പി ശശി തരൂരും.

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് കമല്‍ഹാസന്റെ പ്രതികരണം. എല്ലാ അര്‍ധരാത്രിയും സിംഗപ്പൂരില്‍ ദേശീയഗാനം കേള്‍പ്പിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ദൂരദര്‍ശനിലും ചെയ്‌തോളൂ. അവിടെയും ഇവിടെയും വെച്ച് എന്റെ ദേശഭക്തി പരീക്ഷിക്കുകയോ തെളിയിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. കമല്‍ഹാസന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Singapore plays it's national anthem every midnight.Likewise do so on DD. Do not force or test my patriotism at various random places.

The reason Singapore crops up in arguments is because it is a benovelent dictatorship according to some critics. Do we we want that. No pls