ചെന്നൈ: കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് അഭിനന്ദനവുമായി നടന്‍ കമല്‍ ഹാസന്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാഹുലിനെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത്.

"അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ മിസ്റ്റര്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങളെ നിര്‍വചിക്കില്ല. എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ പദവിയെ നിര്‍വചിക്കാന്‍ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുന്‍ഗാമികളെ ഞാന്‍ ആരാധിച്ചിരുന്നു. എനിക്കുറപ്പാണ് നിങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും എന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് പാത്രമാകുമെന്നും. നിങ്ങളുടെ ചുമലുകള്‍ക്ക് കരുത്തുണ്ടാകട്ടെ- കമല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

നേരത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന്റെ സൂചനകള്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായും അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളുമായും കമല്‍ഹാസന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള രാഹുലിന്റെ വരവിന് ആശംസയറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കമലിന്റെ ട്വീറ്റിനെ രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷകര്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നോക്കുന്നതും.

Congratulations Mr. Rahul.G. Your seat does not define you but you can define your position. I have admired your elders. I am sure you would work and deserve my admiration too. All the strength to your shoulders.