ജയ്പുര്‍:ന്യൂമോണിയ ഭേദമാകാന്‍ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ നെഞ്ചില്‍ ആസിഡ് തളിച്ചു. നെഞ്ചില്‍ പൊള്ളലേറ്റ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ന്യൂമോണിയ ബാധിതനായ ഒരുമാസം പ്രായമുള്ള ആണ്‍കുഞ്ഞിന്റെ നെഞ്ചിലാണ് രോഗം മാറ്റാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട സ്ത്രീ ആസിഡ് തളിച്ചത്.

രാജസ്ഥാനിലെ സവായി മധോപുര്‍ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. കുട്ടിയുടെ നെഞ്ചില്‍ ആസിഡ് തളിച്ചതിന് വിനോ ബസ്തി സ്വദേശിയായ സ്ത്രീയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രിയാന്‍ഷു എന്നാണ് കുഞ്ഞിന്റെ പേര്. നിരവധി മാതാപിതാക്കളാണ് രോഗബാധിതരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താറുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

മാര്‍ച്ച് 26നാണ് ന്യൂമോണിയ ബാധിതനായ കുഞ്ഞിനെ ബന്ധുക്കള്‍ ചേര്‍ന്ന് ഇവരുടെ അടുക്കലെത്തിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹത്ത് ആസിഡ് തളിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ കൂടുതല്‍ വഷളായതോടെ അടുത്തുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തില്‍ പൊള്ളല്‍ കണ്ട ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പോലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കോട്‌വാലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. കുട്ടിയുടെ കാലിലും നെഞ്ചിലും പൊള്ളലേറ്റിട്ടുള്ളതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. കുട്ടി നിലവില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

