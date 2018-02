ന്യൂഡല്‍ഹി: വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദി പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍നിന്ന് 11400 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് 2017- 18 വര്‍ഷത്തില്‍ തന്നെയെന്ന്‌ സി ബി ഐയുടെ പ്രഥമ വിവര റിപ്പോര്‍ട്ട്. നേരത്തെ മന്ത്രിമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കള്‍ യു പി എ കാലത്താണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നതെന്ന വാദിക്കുന്നതിനിടെയാണിത്‌. 2011 മുതല്‍ തട്ടിപ്പ് നടന്നു വരികയായിരുന്നെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം. ന്യൂസ് 18 ആണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

2011 മുതല്‍ തട്ടിപ്പ് ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ബാങ്കിന് നഷ്ടമാകുമായിരുന്ന തുക 11,400 കോടിയിലും വളരെ അധികമായേനെ എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്ത പി എന്‍ ബിയിലെ നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇതേ കാലയളവിലാണ് പി എന്‍ ബിയില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്.

ബെച്ചു തിവാരി, സഞ്ജയ് കുമാര്‍ ബിശ്വാസ്, മൊഹിന്ദര്‍ കുമാര്‍ ശര്‍മ, മനോജ് കാരാട്ട് എന്നീ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്തത്. നരിമാന്‍ പോയിന്റ് ബ്രാഞ്ചിലെ ചീഫ് മാനേജരായ ബെച്ചു തിവാരി ഫെബ്രുവരി 2015 മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 2017 വരെയാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്.

മെയ് 2016 മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 2017 വരെയാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ജനറല്‍ മാനേജരായി സഞ്ജയ് കുമാര്‍ പ്രസാദും നവംബര്‍ 2015 മുതല്‍ ജൂലൈ 2017 വരെയാണ് കണ്‍കറന്റ് ഓഡിറ്ററായി മൊഹിന്ദറും ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സിംഗിള്‍ വിന്‍ഡോ ഓപ്പറേറ്ററായിരുന്ന മനോജ് കാരാട്ട് നവംബര്‍ 2014 നവംബര്‍ മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 2017 വരെയാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്.

നീരവ് മോദിക്ക് തട്ടിപ്പ് നടത്താന്‍ സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തെന്ന ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിട്ടുള്ള ഗോകുല്‍നാഥ് ഷെട്ടി, മനോജ് കാരാട്ട് എന്നിവരുടെ പേരുകള്‍ സി ബി ഐ പ്രതിപ്പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. ഗോകുല്‍ നാഥ് നിലവില്‍ ഒളിവിലാണ്.

