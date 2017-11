കൊല്‍ക്കത്ത: തന്റെ കാര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടെന്ന തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകളെ നിഷേധിച്ച് അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ രംഗത്ത്. കൊല്‍ക്കത്ത അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് എത്തിയ അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

വാര്‍ത്തകള്‍ തെറ്റാണെന്നും അത്തരത്തില്‍ യാതൊരു വിധ അപകടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും താന്‍ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നും ബച്ചന്‍ തന്റെ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

T 2713 - I am informed by concerned well wishers and media, that I had a close escape from a car accident in Kolkata .. that is incorrect .. there has been no accident .. I am well .. pic.twitter.com/FLUnlRiIH6