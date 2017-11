ഭോപ്പാല്‍: ക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചെങ്കിലും ഗോഡ്‌സെയുടെ പ്രതിമ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് സ്ഥാപിച്ച് ഹിന്ദുമഹാസഭ. ഗോഡ്‌സെയെ തൂക്കിലേറ്റിയതിന്റെ വാര്‍ഷിക ദിനമായ നവംബര്‍ 15നാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ദൗലത്ത്ഗഞ്ചിലെ ഓഫീസില്‍ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത്.

#MadhyaPradesh: Observing the death anniversary of Nathuram Godse, Akhil Bharatiya Hindu Sabha built a temple and installed Godse's idol inside their office in Gwalior, yesterday pic.twitter.com/zkEuR0v5cF