ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉപദേശകരായിരുന്ന ഒന്‍പതു പേരെ പുറത്താക്കിയ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടപടിക്കു പിന്നാലെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് 2.50 രൂപയുടെ ഡിമാന്‍ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്. എഎപി നേതാവും ദേശീയ വക്താവുമായ രാഘവ് ഛന്ദയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന് ഡി.ഡി അടക്കംചെയ്ത കത്തെഴുതിയത്. ഡല്‍ഹി ധനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശകന്‍ എന്ന സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇത്.

ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്റായി ജോലിചെയ്തിരുന്ന താന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉപദേശകനായി ഇരുന്ന കാലത്ത് പ്രതിഫലമായി മാസം ഒരു രൂപയാണ് കൈപ്പറ്റിയിരുന്നത്. ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹായം ചെയ്യുന്നതിന് 75 ദിവസങ്ങളാണ് സര്‍ക്കാരിനുവേണ്ടി താന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് ഉപദേശക സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2.50 രൂപ പ്രതിഫലമായി കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആ തുക തിരികെ തരികയാണെന്നും രാഘവ് ഛന്ദയുടെ കത്തില്‍ പറയുന്നു.

ധനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശക സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് താന്‍ കൈപ്പറ്റിയ പ്രതിഫലം തിരികെ തരുന്നതായി വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് 2.50 രൂപയുടെ ഡിഡി അയച്ചിരിക്കുന്നത്. 2015ല്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം വിവിധ മേഖലകളില്‍ വേദഗ്ധ്യമുള്ളവരെ ഉപദേശകരായി നിയമിച്ചിരുന്നു. ജനങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഇത്. ഒരു വിധത്തിലുള്ള നേട്ടത്തിനുവേണ്ടിയും ആയിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

എഎപി സര്‍ക്കാരിന്റെ വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകള്‍ക്കുള്ള ഉപദേശകരായ ഒന്‍പത് പേരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രം പുറത്താക്കിയത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി വാങ്ങിയില്ലെന്നും നടപടിക്രമം പാലിച്ചില്ലെന്നും കാണിച്ചാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കളായി ഒന്‍പതുപേരെ നിയമിച്ച നടപടി റദ്ദാക്കിയത്.

മന്ത്രിമാര്‍ക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അനുവദിക്കപ്പെട്ട തസ്തികകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നവയല്ല ഇതെന്നും ഇത്തരം തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍നിന്ന് മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി വാങ്ങിയില്ലെന്നും ഏപ്രില്‍ 10-ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അയച്ച കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അമര്‍ദീപ് തിവാരി (നിയമമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ്), അരുണോദയ പ്രകാശ് (ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ്), രാഘവ് ഛഡ്ഡ (ധനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ്), അതിഷി മര്‍ലീന ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ്) തുടങ്ങിയവരുടെ നിയമനമാണ് റദ്ദാക്കിയത്.

